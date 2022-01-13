Вашингтон, 13 января, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Медицинские работники, учёные и педагоги подписали петицию, обращённую к представителям сервиса Spotify. Об этом 12 января сообщило американское издание Insider.

Официальный сайт Spotify Логотип Spotify

По данным СМИ, уже 270 человек подписали обращение, в котором требуют от Spotify прекратить распространение «дезинформации» на своей платформе. Причиной стал выпуск подкаста Джо Рогана «Опыт Джо Рогана» с врачом Робертом Мэлоуном.

В выпуске Мэлоун утверждал, что граждане США были «загипнотизированы» идеей ношения масок, а также вакцинацией против COVID-19 из-за «формирования массового психоза». Медики и учёные считают, что эти высказывания могут «подорвать общественное доверие к научным исследованиям и посеять сомнения в достоверности рекомендаций, основанных на данных, предлагаемых медицинскими работниками».

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Джо Роган подписал эксклюзивный контракт со Spotify. По условиям договора, он получил около $100 млн.