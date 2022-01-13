Москва, , 11:33 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее план законопроектной деятельности правительства РФ на 2022 год. Об этом 13 января сообщает сайт правительства России.

Михаил Мишустин Government.ru

Согласно распоряжению, в 2022 году правительство планирует подготовить и внести в Госдуму 127 законопроектов.

Всего в документе шесть блоков. В первом — проекты, нацеленные на создание условий экономического роста, во втором — ориентированные на цифровизацию и научно-техническое развитие, в третьем — стимулирование роста различных отраслей экономики. Есть блоки, посвящённые социальному и региональному развитию, а также повышению качества государственного управления.

«Руководителям федеральных министерств и ведомств поручено принять необходимые меры для выполнения плана», — уточнили в правительстве.