Москва, , 11:32 — REGNUM В январе 2020 года Государственная дума РФ планирует рассмотреть ряд приоритетных законопроектов, перечень которых обсуждается на протяжении вчерашнего и сегодняшнего дня. Об этом 13 января сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Очень хорошо, когда законотворческая деятельность парламента вызывает такой интерес», — отметил он в телеграм-канале.

Он напомнил, что работа Государственной думы регулируется федеральными законами и внутренним регламентом.

«Исходя из этого, мы формируем повестку на неделю, месяц и текущую сессию. Повестку на январь определит Совет Государственной думы, куда входят руководители всех фракций, заместители председателя Государственной думы. Заседание состоится на следующей неделе, в понедельник», — уточнил Володин.

В числе законопроектов, которые необходимо рассмотреть в приоритетном порядке, спикер Госдумы РФ назвал законопроект о пожизненном заключении педофилов.

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Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что этот законопроект правильно рассмотреть и принять до 1 февраля. Он считает, что, скорее всего, по этому вопросу депутаты будут единодушны.