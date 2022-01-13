Володин рассказал о приоритетных законопроектах
Москва, 13 января, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В январе 2022 года Государственная дума РФ планирует рассмотреть ряд приоритетных законопроектов, перечень которых обсуждается на протяжении вчерашнего и сегодняшнего дня. Об этом 13 января сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Он напомнил, что работа Государственной думы регулируется федеральными законами и внутренним регламентом.
В числе законопроектов, которые необходимо рассмотреть в приоритетном порядке, спикер Госдумы РФ назвал законопроект о пожизненном заключении педофилов.
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Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что этот законопроект правильно рассмотреть и принять до 1 февраля. Он считает, что, скорее всего, по этому вопросу депутаты будут единодушны.