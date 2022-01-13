Ярославль, , 11:53 — REGNUM Предприниматель из Ярославля Лиза Янковская отсудила право вести бизнес в муниципальном парке. Об этом она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Павильон в городском парке

В апреле 2021 году ярославская предпринимательница Лиза Янковская обратилась к бизнес-омбудсмену Борису Титову, попросив его «защитить от уничтожения» её бизнес. Женщина являлась владельцем 5 павильонов с детскими спортивными призовыми играми в муниципальном Городском парке культуры и отдыха. Из-за пандемии работать было нельзя, при этом руководство согласилось снизить плату за аренду только на 30%. По итогу предпринимательница не смогла заплатить всю сумму.

В дальнейшем предприятие расторгло договор аренды в одностороннем порядке, а Лиза Янковская обжаловала это в арбитражном суде. При этом парк начал сносить павильоны, не дождавшись судебного решения и не сообщив женщине об этом. Оборудование так же было увезено в офис Горпарка. В ходе разбирательств арбитражный суд встал на сторону предпринимательницы.

«Допуская возможность расторжения договора в одностороннем порядке, законодатель, во всяком случае, требует указания причин такого расторжения. Расторжение договора во всякое время без объяснения причин лишает правового смысла само заключение такого договора, что не допустимо. В рассматриваемом случае при конкретном сроке действия договора сторона не предполагает внезапного, беспричинного и безосновательного расторжения договора по инициативе другой стороны», — пояснил суд в своём решении.

При этом так же было указано, что при заключении договора предприниматель является слабой стороной и не может вносить в него изменения, что, однако, не делает правомерным пункт договора о том, что предприятие может досрочно и без объяснения причин расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Представители Горпарка с таким решением не согласились и обжаловали его, но Второй арбитражный апелляционный суд оставил его действие в силе.

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