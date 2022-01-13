Ярославль, 13 января 2022, 11:53 — REGNUM Предприниматель из Ярославля Лиза Янковская отсудила право вести бизнес в муниципальном парке. Об этом она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.
В апреле 2021 году ярославская предпринимательница Лиза Янковская обратилась к бизнес-омбудсмену Борису Титову, попросив его «защитить от уничтожения» её бизнес. Женщина являлась владельцем 5 павильонов с детскими спортивными призовыми играми в муниципальном Городском парке культуры и отдыха. Из-за пандемии работать было нельзя, при этом руководство согласилось снизить плату за аренду только на 30%. По итогу предпринимательница не смогла заплатить всю сумму.
В дальнейшем предприятие расторгло договор аренды в одностороннем порядке, а Лиза Янковская обжаловала это в арбитражном суде. При этом парк начал сносить павильоны, не дождавшись судебного решения и не сообщив женщине об этом. Оборудование так же было увезено в офис Горпарка. В ходе разбирательств арбитражный суд встал на сторону предпринимательницы.
При этом так же было указано, что при заключении договора предприниматель является слабой стороной и не может вносить в него изменения, что, однако, не делает правомерным пункт договора о том, что предприятие может досрочно и без объяснения причин расторгнуть договор в одностороннем порядке.
Представители Горпарка с таким решением не согласились и обжаловали его, но Второй арбитражный апелляционный суд оставил его действие в силе.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле пожаловались на уничтожение малого бизнеса муниципальным парком