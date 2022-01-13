Москва, , 11:42 — REGNUM Ильназ Галявиев, устроивший в мае 2021 года массовое убийство в казанской гимназии, готовился к преступлению несколько месяцев. Об этом 13 января рассказал председатель СКР Александр Бастрыкин.

Глава СКР Александр Бастрыкин Sledcom.ru

По словам главы Следственного комитета РФ, преступный умысел у Галявиева начал формироваться в начале 2021 года.

«Это происходило под воздействием информации из сети интернет о деструктивных сообществах, в частности о массовых убийствах, совершенных с применением оружия и взрывных устройств в школах представителями субкультуры «колумбайн»», — заявил Бастрыкин в интервью РИА Новости.

ИА REGNUM ранее сообщало, в декабре 2021 года Галявиеву было предъявлено окончательное обвинение. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества»), сообщал Следственный комитет РФ. По заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы он был признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

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Напомним, после трагедии со стрельбой в гимназии в Казани стали звучать предложения ужесточить правила получения оружия, а также вернуть смертную казнь в России, в частности, за убийство детей.

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