Алдан, Якутия, , 11:44 — REGNUM В Алдане намерены создать трассы для горнолыжного спорта. Новый комплекс получит название «Лебединое», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 января в пресс-службе министерства спорта Якутии.

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Ведомством также рассматривается возможность создать в Алдане спортивный кластер по зимним видам спорта. В планах также сделать город площадкой для проведения спортивных мероприятий.

«Лебединое» намерены использовать не только для привлечения туристов, но и как место для учебно-тренировочных мероприятий спортсменов. В городе подходящий климат для тренировок в течение долгого периода.

«Также комплекс включает в себя все возможности для самоокупаемости, а именно: летний туризм, зимний туризм и горнолыжный отдых», — подчеркнули в минспорта.

Как сообщило ИА REGNUM, в 2021 году к спортивно-оздоровительному комплексу «Энергетик» в Алдане пристроили бассейн с отдельным входом. Была завершена реконструкция здания, которая длилась четыре года.