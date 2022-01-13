Киев, 13 января, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Североатлантический блок (НАТО) и Европейский союз не торопятся принимать в свой состав Украину и в этом также виноваты и украинские власти. Такое мнение 13 января высказал сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде страны Юрий Бойко в эфире телеканала «Наш».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Как считает депутат Рады, для вступления в НАТО и ЕС требуется «дорога с двусторонним движением».

«Мне непонятна логика. В Евросоюз нас не берут, в НАТО нас не берут, тем не менее принимаются документы, что мы идем в ЕС, НАТО <…> А сигналы идут такие, мол, ребята, мы вас там не видим», — сказал он.

При этом Бойко добавил, что на данный момент западные страны видят, как коррупция на Украине поглощает все денежные средства.

«Лидеры стран смотрят на Зеленского, понимают, что дадут оружие, а они его не дай бог перепродадут. Какое там НАТО, если такие дела на кухне?», — заключил сопредседатель фракции Рады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев и Анкара планируют объединить усилия, чтобы противостоять «российской агрессии» в Чёрном море.