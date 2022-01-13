Саратов, 13 января, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Саратове из всех школ города эвакуировали учеников и сотрудников из-за сообщений о минировании. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе мэрии города.

Пресс-служба администрации Оренбурга Школа

«Спецслужбам предстоит обследовать большое количество зданий учебных заведений», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области 12 января было получено 170 электронных сообщений о якобы минировании школ, колледжей и других учреждений.

Читайте также: На Урале за один день «заминировали» 170 объектов