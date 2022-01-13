Кызыл, 13 января, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Министерство дорожного-транспортного комплекса Тувы разработало «дорожную карту» по реформированию системы общественного транспорта. Первые мероприятия запланированы на третий квартал 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Тувы Маршрутки в Кызыле

Одной из основных мер станет пересмотр схемы маршрутной сети и оптимизацию графиков проезда. Действующие в настоящее время время маршруты длиной 10−50 км признаны экономически неэффективными.

«Миндортранс предлагает закольцевать маршруты, следующие с восточной и западной стороны города, тем самым сократив путь их следования и исключив их дублирование», — отметили в правительстве.

Будет создана Единая диспетчерская служба, а также система субсидирования маршрутов, время движения которых начинается с шести утра и заканчивается в десять часов вечера. Это необходимо для решения проблемы соблюдения графика движения перевозчиков. Все предложенные меры будут вынесены на общественное обсуждение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Владислав Ховалыг указал на основные проблемы в системе ОТ республики. По его словам, логистика не продумана, подвижной состав преимущественно устаревший, к тому же в регионе нет автовокзала.