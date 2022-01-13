Чебоксары, , 11:25 — REGNUM В Чебоксарах с 13 января приостанавливает работу кинотеатр «Мир Луксор». Об этом сообщается на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

В посте от 12 января отмечается, что «кинотеатр с завтрашнего дня прекращает свою работу до лучших времён».

«Завершается большая история. Будем ждать новую», — говорится, в частности, в сообщении.

О причинах приостановки работы кинотеатра, в том числе о том, связано ли это с введением QR-кодов, не сообщается.

Отметим, что на интернет-странице кинотеатра «Мир Луксор» на утро 13 января не было информации о прекращении работы.

Напомним, кинотеатр открылся 31 июля 1961 года и получил название «Мир», в 1999 году его переименовали в «Мир Луксор». Здесь расположены два зала (большой и малый), кафе и кинобар.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Чебоксарах закрылся кинотеатр «Сеспель» (1973 год постройки), где расположен самый большой экран в Чувашии. Здание передали сначала в государственную собственность, затем — в муниципальную, после чего отдали государственному театру юного зрителя имени Михаила Сеспеля. В октябре 2019 года ТЮЗ заработал на новом месте, также приняв киноэстафету: в настоящее время «Сеспель» работает и как театр, и как киноплощадка.