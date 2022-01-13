Добрянка, Пермский край, , 11:24 — REGNUM В Добрянке Пермского края муниципальный причал эксплуатировался с нарушениями. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

На причале

Маргарита Князева © ИА REGNUM

По данным ведомства, у аварийного причала была допущена швартовка маломерных судов и судов внутреннего водного транспорта, оказывающих механическое разрушающее воздействие. Отсутствуют техническое наблюдение причальной стенки, а также информационные таблички.

В адрес главы города прокурор внес представление. Оно рассмотрено, нарушения устранены.

Кроме того, по заявлению прокурора Арбитражный суд Пермского края привлек к административной ответственности Добрянское имущественное казначейство за нарушение требований технических регламентов. Учреждение оштрафовано на 100 тысяч рублей.