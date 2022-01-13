Калуга, , 11:49 — REGNUM Две сотрудницы калужского предприятия реализовывали третьим лицам более дорогую продукцию предприятия, проводя её по документам как имеющую низкую ценовую категорию. Разницу в стоимости товара присваивали, сообщили 13 января корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Всего злоумышленниwам удалось присвоить порядка 6,5 млн рублей. Часть ущерба в размере 2 млн рублей была возмещена предприятию в ходе следствия.

В настоящее время материалы переданы в суд. Женщинам грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

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