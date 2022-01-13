Москва, 13 января, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Прививки, которые обязательно нужно сделать взрослым людям, — против кори, дифтерии, столбняка, коклюша, коронавируса и других инфекций, сообщили 13 января в пресс-службе Роспотребнадзора.

Mishka.travel Прививка

Против дифтерии и столбняка рекомендуется повторять прививку каждые 10 лет. Дополнительная вакцинация против кори через 10 лет нужна при росте заболеваемости и при контактах с заболевшими.

Перед поездкой в другие страны стоит уточнить, какие инфекционные заболевания там распространены и от каких надо сделать прививку, например, от клещевого энцефалита, туляремии, холеры, дизентерии, лептоспироза, сибирской язвы и др.

Вакцинация обеспечивает достаточно надёжную защиту людей от различных инфекций. Если у человека по каким-либо причинам нет данных о сделанных прививках, можно пройти лабораторную диагностику.

ИА REGNUM ранее сообщало, иммунитет, полученный после прививок в детстве, спустя годы становится слабее.

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