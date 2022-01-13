Госдума может в январе принять закон о пожизненном наказании для педофилов
Москва, 13 января, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Законопроект о пожизненном заключении педофилов правильно рассмотреть и принять до 1 февраля. Об этом 13 января заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
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Он считает, что, скорее всего, по «этому вопросу депутаты будут единодушны».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев («Единая Россия») предложил чипировать вышедших на свободу педофилов, а также ввести для них смертную казнь.
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Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заверил, что будет сделано всё, чтобы закон о пожизненном заключении для педофилов был принят в январе 2022 года.