Москва, 13 января, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Законопроект о пожизненном заключении педофилов правильно рассмотреть и принять до 1 февраля. Об этом 13 января заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Цитата из к/ф «Германия, год нулевой». реж. Роберто Росселлини. 1948. Италия, Франция, Германия Учитель-педофил

«Также необходимо в приоритетном порядке рассмотреть законопроект, о котором говорили ранее. Речь идёт о пожизненном заключении педофилов. Вчера депутаты Костромской облдумы обратились к нам с просьбой ускорить принятие этого закона», — отметил Володин.

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«Решения о наказании педофилов ждёт и общество. Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля», — написал спикер Госдумы в телеграмм-канале.

Он считает, что, скорее всего, по «этому вопросу депутаты будут единодушны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев («Единая Россия») предложил чипировать вышедших на свободу педофилов, а также ввести для них смертную казнь.

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Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заверил, что будет сделано всё, чтобы закон о пожизненном заключении для педофилов был принят в январе 2022 года.