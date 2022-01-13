Бухарест, , 11:22 — REGNUM В результате пожара на крупном промышленном предприятии в уезде Прахова на юге Румынии сгорело 60 тонн угля. Об этом 13 января пишет бухарестская газета Jurnalul.

Пожар Pixabay.com

По данным местной Службы по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло в ночь на 13 января. Огонь охватил заводские постройки площадью в 160 квадратных метров.

Полностью уничтожены несколько цехов вместе с оборудованием, сырьем и готовой продукцией. Указанное предприятие, имеющее на своем балансе несколько угольных шахт, занимается добычей и переработкой угля.

По факту пожара проводится расследование. Общая сумма убытков, понесенных структурой, уточняется.