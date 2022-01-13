Октябрьский район, Югра, , 11:20 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело по факту отравления четырёх жителей Октябрьского района суррогатным алкоголем. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

Алкоголь и арест

По версии следствия, в конце 2021 года несколько жителей посёлка Унъюган Октябрьского района в одном из магазинов приобрели под видом водки нелицензионную спиртосодержащую жидкость. В результате её употребления в декабре 2021 года двое мужчин 1984 и 1959 годов рождения и женщина 1984 года рождения скончались. Еще одну 39-летнюю жительницу поселка доставили в Няганскую окружную больницу.

По факту возбуждено уголовное дело ч.3 ст.238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Задержан владелец магазина, в котором продавался смертельный алкоголь. Решается вопрос о его аресте.