Канберра, , 11:25 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, общаясь с журналистами на пресс-конференции, подчеркнул важность своевременного и, самое главной, очного начала учебного года в Австралии, который начнется в штатах и территориях в конце месяца. Об этом 13 января сообщил телеканал Nine News.

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«Абсолютно необходимо, чтобы школы начали работать полноценно и в безопасности, чтобы они оставались открытыми, если мы не хотим дальнейшего обострения проблем с рабочей силой, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время», — сказал премьер-министр страны.

По данным Моррисона, за всего за три дня более шести процентов детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет привились от COVID-19.

«Открыты школы — открыты магазины. Открыты школы — открыты больницы, что означает, что открыты учреждения по уходу за престарелыми, что в магазинах предлагаются основные услуги и товары. Вот какие последствия несет в себе открытие школ», — заявил Моррисон.

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