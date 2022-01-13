Вильнюс, 13 января 2022, 11:20 — REGNUM Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Евросоюз дать отпор Китаю на фоне экономического конфликта между двумя странами. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.
Ландсбергис добавил, что литовские власти не противостоят Пекину и имеют право на установление торговых и культурных связей с Тайванем.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что ситуация конфликта с КНР стимулирует Литву к поиску новых рынков, и даст стимул стать одной из самых конурентоспособных стран в Европе.
Читайте также: Литва рассчитывает на инвестиции Тайваня