Вильнюс, , 11:20 — REGNUM Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Евросоюз дать отпор Китаю на фоне экономического конфликта между двумя странами. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Европа должна заявить, что это касается не только рынка одной конкретной страны. Это проверка на прочность всей системы мировой торговли, основанной на правилах. Европа должна дать отпор», — сказал он.

Ландсбергис добавил, что литовские власти не противостоят Пекину и имеют право на установление торговых и культурных связей с Тайванем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что ситуация конфликта с КНР стимулирует Литву к поиску новых рынков, и даст стимул стать одной из самых конурентоспособных стран в Европе.

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