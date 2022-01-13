Вильнюс, 13 января, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Евросоюз дать отпор Китаю на фоне экономического конфликта между двумя странами. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Европа должна заявить, что это касается не только рынка одной конкретной страны. Это проверка на прочность всей системы мировой торговли, основанной на правилах. Европа должна дать отпор», — сказал он.

Ландсбергис добавил, что литовские власти не противостоят Пекину и имеют право на установление торговых и культурных связей с Тайванем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что ситуация конфликта с КНР стимулирует Литву к поиску новых рынков, и даст стимул стать одной из самых конурентоспособных стран в Европе.

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