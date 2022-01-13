Подгорица, 13 января, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Черногории в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране предложило продлить зимние школьные каникулы еще на неделю.

Школа

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Второе полугодие в стране должно было начаться 24 января, а в случае переноса школьники начнут год 31 января.

Окончательное решение должно принять министерство образования.

Также в силе осталась длительно каждого урока 30 минут и ношение масок в классах.