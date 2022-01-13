Посёлок городского типа Благовещенка, Алтайский край, 13 января 2022, 11:19 — REGNUM В Благовещенке (райцентр Алтайского края) замерзающую раненую собаку спасли пожарные. Подробности сегодня, 13 января, сообщает территориальное ГУ МЧС РФ.

Алтайском крае сотрудники МЧС России спасли собаку от верной смерти
Алтайском крае сотрудники МЧС России спасли собаку от верной смерти
МЧС РФ

К спасателям обратилась неравнодушная жительница районного центра Благовещенка, которая не смогла пройти мимо изувеченного животного, лежащего на проезжей части. Пока было светло автомобилисты объезжали раненое животное. С наступлением темноты собаке грозила верная смерть.

Сотрудники МЧС России не позволили живому существу умереть, замерзнуть на холодеи поспешили на помощь. Они осторожно погрузили пострадавшее «от рук человека» животное в автомобиль и отвезли его в пожарную часть. Для спасения маленькой жизни"люди с большим сердцем» вызвали ветеринарного врача в пожарную часть.

«Окоченевший пес уже еле дышал. Мы пытались согреть его и поняли, что ему нужен ветеринар. Не теряя времени, я позвонил в ветеринарную клинику и вывал врача в пожарную часть. Когда мы приехали на место, нас уже ждали, животному удалось быстро помочь», — пояснил сотрудник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Сергей Овчаров.

В части ветеринар осмотрел животное, поставил обезболивающий укол, оказал первую помощь. Утром пожарные отвезли раненого питомца для более тщательного осмотра в ветеринарную клинику, и там врач наложил собаке гипс, а также дал обнадеживающий прогноз. Искра, так назвали собачку пожарные, идет на поправку и пока остается в пожарной части.

Теперь у Благовещенских пожарных есть верный преданный охранник и друг — спасенная собакапо кличке Искра. Искру надежды на спасение увидели пожарные в глазах спасенной собаки, когда укутывали ее в «боевку», так и нарекли.

Как сообщало ИА REGNUM, спасти 93-летнюю пенсионерку помогла полицейским служебная собака в Красногвардейском районе Белгородской области.

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