Посёлок городского типа Благовещенка, Алтайский край, 13 января, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Благовещенке (райцентр Алтайского края) замерзающую раненую собаку спасли пожарные. Подробности сегодня, 13 января, сообщает территориальное ГУ МЧС РФ.

МЧС РФ Алтайском крае сотрудники МЧС России спасли собаку от верной смерти

К спасателям обратилась неравнодушная жительница районного центра Благовещенка, которая не смогла пройти мимо изувеченного животного, лежащего на проезжей части. Пока было светло автомобилисты объезжали раненое животное. С наступлением темноты собаке грозила верная смерть.

Сотрудники МЧС России не позволили живому существу умереть, замерзнуть на холодеи поспешили на помощь. Они осторожно погрузили пострадавшее «от рук человека» животное в автомобиль и отвезли его в пожарную часть. Для спасения маленькой жизни"люди с большим сердцем» вызвали ветеринарного врача в пожарную часть.

«Окоченевший пес уже еле дышал. Мы пытались согреть его и поняли, что ему нужен ветеринар. Не теряя времени, я позвонил в ветеринарную клинику и вывал врача в пожарную часть. Когда мы приехали на место, нас уже ждали, животному удалось быстро помочь», — пояснил сотрудник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Сергей Овчаров.

В части ветеринар осмотрел животное, поставил обезболивающий укол, оказал первую помощь. Утром пожарные отвезли раненого питомца для более тщательного осмотра в ветеринарную клинику, и там врач наложил собаке гипс, а также дал обнадеживающий прогноз. Искра, так назвали собачку пожарные, идет на поправку и пока остается в пожарной части.

Теперь у Благовещенских пожарных есть верный преданный охранник и друг — спасенная собакапо кличке Искра. Искру надежды на спасение увидели пожарные в глазах спасенной собаки, когда укутывали ее в «боевку», так и нарекли.

Как сообщало ИА REGNUM, спасти 93-летнюю пенсионерку помогла полицейским служебная собака в Красногвардейском районе Белгородской области.

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