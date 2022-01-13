Екатеринбург, , 11:19 — REGNUM Пандемия COVID-19 научила свердловского губернатора Евгения Куйвашева ценить близких людей. Об этом он заявил 13 января ежегодной журналистам на пресс-конференции.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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«И особо остро это чувствуешь, когда теряешь людей», — добавил Куйвашев.

Отметим, в 2022 году с начала пандемии коронавируса исполнится два года. По данным на 12 января в Свердловской области зафиксировали уже 203 492 случая заражения. А кончались от ковида уже 9668 пациентов.