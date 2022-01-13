Сидней, Австралия, 13 января, 2022, 11:23 — ИА Регнум. За последние сутки в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) выявили 92 264 новых случая заражения коронавирусом. Сутками ранее цифра составляла всего 32 856. О том, почему суточный показатель в штате вырос за 24 часа в три раза, 13 января рассказали журналисты телеканала Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сразу оговаривается, что о паническом росте новых случаев заражения речь вовсе не идет. Дело в том, что 12 января правительство Нового Южного Уэльса обязало граждан самостоятельно регистрировать положительный результат экспресс-теста на антитела, датируемые 1 января.

Онлайн-регистрация началась через приложение Service NSW в 9 утра по местному времени, и все, кто получил положительный результат экспресс-теста, который можно купить в аптеке или супермаркете, должны были загрузить его в базу данных.

Те, кто этого не сделает, получат штраф в размере 1000 долларов.