Киев, 13 января, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В настоящее время власти Украины не осуществляют подготовку к военным действиям. Об этом 13 января заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью изданию «Украинская правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«Отдельно заседание СНБО (по вопросу возможности «вторжения» России) не собиралось, но при необходимости оно обязательно будет. На сегодняшний день прямого подготовительного процесса к агрессивным действиям, к тому, что что-то серьезное произойдет завтра, нет», — сказал он.

Также Данилов указал, что каждую неделю в четверг в Киеве проходит совещание СНБО, на котором подводятся итоги минувшей недели и проводится анализ всей информации.

При этом секретарь СНБО отметил, что ситуацию обсуждает группа в составе 18 человек из числа представителей разведки, военных, службы безопасности и еще «определенных структур».

Кроме того, он рассказал, что о ситуации ежедневно докладывают украинскому президенту Владимиру Зеленскому и добавил, что «количество граждан, готовых защищать страну с оружием в руках, огромно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что российский газопровод «Северный поток — 2» является экономическим проектом, не стоит связывать его с темой Украины.