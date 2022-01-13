Рязань, 13 января, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Проведены судебно-медицинские экспертизы по определению степени тяжести вреда, причинённого здоровью пассажирам, пострадавшим в ДТП с рейсовым автобусом сообщением Москва — Астрахань в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 13 января в пресс-службе регионального УМВД.

Https://62.мвд.рф/ ДТП с пассажирским автобусом под Рязанью

По заключению экспертов, у четырёх человек установлен тяжкий вред здоровью, у двоих пассажиров — средней тяжести, семи пассажирам причинён лёгкий вред здоровью. Уголовное дело по факту аварии для дальнейшего расследования передано из Скопинского райотдела в следственную часть Следственного управления УМВД России по Рязанской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января 2022 года на автодороге Р-22 «Каспий» водитель рейсового автобуса столкнулся с опорой моста. Погибли пять человек.