Брисбен, Австралия, , 11:16 — REGNUM 13 января премьер-министр третьего по численности населения штата Австралии Анастейша Палащук объявила, что правительство Квинсленда отменит ограничения для въезда в регион с 15 января. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Премьер-министр штата Квинсленд Австралии, Анастейша Палащук US Department of Defense

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Любой, кто прибывает в Квинсленд автомобильным или воздушным транспортом, более не обязан предъявлять специальный пограничный пропуск. Отмечается, что приезжим также не понадобится предъявлять результаты теста на антитела.

Выступавший на пресс-конференции главный санитарный врач Квинсленда Джон Джеррард отметил, что пограничные ограничения сыграли свою роль, а власти выиграли время, что привить местное население от COVID-19.

«Теперь настало время от них отказаться», — заключил Джеррард.

Стоявшая рядом комиссар полиции Квинсленда Катарина Кэрролл сообщила, что она «с восторгом» объявит своим подчиненным о том, что им более не нужно дежурить на границе, что избавит их от ненужных конфликтов с гражданами.

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