Энгельсский район, Саратовская область, , 11:29 — REGNUM Авария с участием маршрутного микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля произошла утром 13 января на трассе у села Первомайское Энгельсского района Саратовской области. В результате ДТП погибли три человека, ещё двое пострадали, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«По предварительным данным, столкнулись три машины: пассажирская «Газель» маршрута 326К, в ней никто не пострадал, грузовая «Газель» легла на бок, там водитель один был, не пострадал, в Skoda Rapid, где были пять человек, из них трое погибли, двое тяжелых пострадавших госпитализированы в лечебное учреждение», — цитирует РИА Новости собеседника.

Автомобили столкнулись около 07:30 (мск). ГИБДД выясняет обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Марксовском районе Саратовской области 6 января столкнулись автомобили «Киа Рио» и «Нива».

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