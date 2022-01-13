Лондон, 13 января, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Своими недавними действиями на границах Украины и в Крыму Россия нарушает свои обязательства. Подобное «угрожающее поведение» Москвы может повлечь за собой введение санкций. Об этом, комментируя прошедшее заседание Совета Россия — НАТО, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

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«Великобритания и наши союзники ясно дали понять России, что наращивание её военной мощи на границе Украины и в незаконно аннексированном Крыму неприемлемо. Мы осуждаем агрессию и дестабилизирующую деятельность России», — подчеркнула глава британского внешнеполитического ведомства, слова которой приводит пресс-служба МИД.

Трасс выразила осуждение якобы дестабилизирующей деятельности России и заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

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«То, что произойдёт дальше, будет иметь абсолютно решающее значение для мира и безопасности в Европе, — подчеркнула глава британского МИД. — Единственный путь для России — это деэскалация и участие в конструктивных переговорах».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенаторы из Демпартии США предложили ввести санкции против ключевых лиц российского руководства, включая президента России Владимира Путина и главу российского правительства Михаила Мишустина, в случае «вторжения РФ на Украину».