Кош-Агачский район, Алтай, , 11:13 — REGNUM В Кош-Агачском районе Республики Алтай 38-летний местный житель попал в больницу с пулевым ранением. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Пневматический пистолет ru.torange.biz

По данным ведомства, потерпевший с товарищем распивали спиртное в гостях у односельчанина. В ходе застолья между ним и хозяином дома возникла ссора из-за того, что гость не пожелал делиться с ним алкоголем.

«В ходе ссоры, он зашел в дом и, взяв пневматический пистолет, вернулся в мастерскую, где находились мужчины и несколько раз выстрелил в своего обидчика. Одна из пуль, попала потерпевшему в грудь», — отметили в ведомстве.

Потерпевший обратился к врачам лишь через несколько дней, когда его состояние ухудшилось. Возбуждено уголовное дело за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 49-летний подозреваемый к настоящему времени задержан и уже дал признательные показания.