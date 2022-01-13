Москва, 13 января 2022, 11:13 — REGNUM В российской программе исследований на Международной космической станции (МКС) в ближайшие четыре года будет проведено более 100 экспериментов, сообщили 13 января в Роскосмосе на презентации.
Отмечается, что в том числе запланированы исследования в рамках разработки противовирусных препаратов. Данный эксперимент планируется провести до апреля текущего года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российской госкорпорации «Раскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия нарастит число космических пусков в два или три раза при начале развёртывания орбитальной спутниковой группировки «Сфера».
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