Москва, 13 января, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В российской программе исследований на Международной космической станции (МКС) в ближайшие четыре года будет проведено более 100 экспериментов, сообщили 13 января в Роскосмосе на презентации.

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«На период 2022—2025 годов в российской программе исследований на борту МКС запланировано более 100 космических экспериментов», — сообщили на презентации.

Отмечается, что в том числе запланированы исследования в рамках разработки противовирусных препаратов. Данный эксперимент планируется провести до апреля текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российской госкорпорации «Раскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия нарастит число космических пусков в два или три раза при начале развёртывания орбитальной спутниковой группировки «Сфера».

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