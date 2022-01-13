Джакарта, 13 января 2022, 11:12 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отправился с визитом на остров Ломбок, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо
Джоко Видодо
Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia

Глава государства хочет своими глазами увидеть строящуюся трассу Mandalika MotoGP.

«Прибыв в международный аэропорт Ломбока президент осмотрит ряд объектов, которые будут использоваться участниками и зрителями гонки MotoGP в 2022 году», — говорится в заявлении секретариата президента Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что взятый в заложники в Йемене индонезийский гражданин был размещен в отеле.

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