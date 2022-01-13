Президент Индонезии посетил остров Ломбок
Джакарта, 13 января, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо отправился с визитом на остров Ломбок, сообщает CNN Indonesia.
Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia
Джоко Видодо
Глава государства хочет своими глазами увидеть строящуюся трассу Mandalika MotoGP.
«Прибыв в международный аэропорт Ломбока президент осмотрит ряд объектов, которые будут использоваться участниками и зрителями гонки MotoGP в 2022 году», — говорится в заявлении секретариата президента Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что взятый в заложники в Йемене индонезийский гражданин был размещен в отеле.