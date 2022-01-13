Джакарта, 13 января, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо отправился с визитом на остров Ломбок, сообщает CNN Indonesia.

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

Глава государства хочет своими глазами увидеть строящуюся трассу Mandalika MotoGP.

«Прибыв в международный аэропорт Ломбока президент осмотрит ряд объектов, которые будут использоваться участниками и зрителями гонки MotoGP в 2022 году», — говорится в заявлении секретариата президента Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что взятый в заложники в Йемене индонезийский гражданин был размещен в отеле.