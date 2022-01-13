Сидней, Австралия, 13 января, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над представителем Италии Лоренцо Сонего в четвертьфинале турнира в Сиднее (Австралия). Встреча продолжалась 2 час 50 минут и завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:2.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

Карацев пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 из 24 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, четыре ошибка на подаче и два брейка.

В полуфинале турнира Карацев сыграет с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания) — Максим Кресси (США).