Алма-Ата, Казахстан, 13 января, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Миротворческая операция Организации Договора о коллективной безопасности завершена в Казахстане, обстановка в стране стабилизирована. Об этом генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил 13 января на церемонии завершения миротворческой миссии в Алма-Ате.

Mil.ru Учения ОДКБ

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Зась выступил перед участниками операции и заявил о поэтапном завершении миссии, проводившейся по просьбе казахстанских властей. Контингенты коллективных миротворческих сил ОДКБ прошли на церемонии торжественным маршем.

«Сегодня благодаря коллективным скоординированным действиям миротворцев ОДКБ, вооружённых сил и правоохранительных органов Республики Казахстан обстановка в стране стабилизировалась», — приводит слова генсека пресс-служба ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, антитеррористическая операция завершена в 14 из 17 регионов Казахстана.

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