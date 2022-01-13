Канберра, 13 января, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В прошлом месяце Анджелина Гонсалвес получила неожиданную, но заветную посылку от Почтовой службы США — письмо, которое ее покойный муж написал своей матери во время командировки за границу в 1945 году. О подробностях истории 13 января рассказали журналисты телеканала Nine News, которые пообщались с женщиной.

Письма с фронта

Письмо было написано сержантом Джоном Гонсалвесом, 22-летним солдатом, дислоцированным в оккупированной союзниками Германии. Он писал, чтобы узнать о своей семье и сообщить маме, что он скоро вернется домой в Массачусетс.

Письмо от 6 декабря 1945 года, написанное через несколько месяцев после окончания Второй мировой войны, так и не дошло до дома его матери. Но 76 лет и три дня спустя почтовая служба США доставила почтовое отправление его вдове.

«Оно в таком очень хорошем состоянии. Я сама была поражена этим», — призналась женщина.

Анджелина и Джон еще не знали друг друга, когда ветеран написал письмо. Они поженились в 1953 году и родили пятерых сыновей. В 2015 году Джон Гонсалвес умер в возрасте 92 лет. Женщина до сих пор вспоминает о счастливой жизни, проведенной вместе с супругом.