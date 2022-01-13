Самара, , 11:13 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем Самарской губернии. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров Скриншот из совместного видеообращения губернатора Самарской области и Дмитрия Колчина

В своем поздравлении глава региона отметил, что Самарская область является опорным регионом России, житницей, кузницей и здравницей страны. Регион всегда славился радушием, крепким характером и трудолюбием людей.

«Благодаря воле, профессионализму и таланту многих поколений волжан Самарская область прошла огромный путь, превратившись из преимущественно аграрного региона в крупнейший промышленный центр, в котором аккумулируется экономическая и научно-техническая мощь России», — приводит пресс-служба слова Азарова, который также отметил, что предприятия автомобилестроительной, аэрокосмической и нефтехимической отраслей, которые здесь расположены, знают во всем мире.

Он сообщил, что в 2021 году в регионе были открыты 23 новых производства, созданы десять тысяч рабочих мест.

«Запуск новых производственных мощностей — это не самоцель, а средство повышения уровня и качества жизни людей. Важно, чтобы позитивные изменения касались каждого человека, каждой самарской семьи», — пояснил глава региона.

Азаров пожелал жителям мира, крепкого здоровья, добра и благополучия.