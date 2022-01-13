Сидней, Австралия, 13 января, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Спустя более 30 лет после того, как гражданин США Скотт Джонсон был найден мертвым у подножия скалы на северных пляжах Сиднея, гражданин Австралии признался в его убийстве. Во время досудебного слушания обвиняемый Скотт Уайт поднялся и закричал: «Виновен! Я виновен! Виновен!» О подробностях дела 13 января сообщил телеканал Nine News.

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Ранее обвиняемый отрицал убийство 27-летнего Джонсона, чье тело было обнаружено у подножия утеса в Блу Фиш Пойнт, недалеко от северного мыса Мэнли, 10 декабря 1988 года. Смерть Джонсона первоначально была признана самоубийством, несмотря на то, что было хорошо известно, что район происшествия является популярным местом свиданий гей-пар, ставшими мишенью банд на фоне массовых убийств на почве ненависти к геям в Сиднее в конце 1980-х годов.

Расследование, начатое в 2017 году показало, что Джонсон упал с вершины скалы в результате оказания насилия или угрозы насилия со стороны неизвестных лиц, которые напали на него, потому что посчитали его гомосексуалистом.