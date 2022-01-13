Москва, , 11:07 — REGNUM В России необходимо отладить комплексную защиту от биологических угроз. Об этом 13 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Government.ru

В обращении к участникам Гайдаровского форума он рассказал, что в ближайшие годы необходимо «отладить комплексную систему защиты от новых биологических угроз — от ранней диагностики до оперативной разработки вакцин, терапевтических препаратов и организации их производства».

Мишустин призвал быть готовыми к новым заболеваниям.

«Многие специалисты предупреждают: эта пандемия может оказаться не последней. И мы должны быть к этому готовы», — сказал премьер-министр.

При этом период адаптации к вызовам пандемии уже завершён, считает глава правительства.