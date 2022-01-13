Барнаул, , 11:07 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 13 января 2022 года, протестированы за сутки 6319 человека, выявлено 289 новых носителей. Это на два человека больше, чем накануне, а тестов сделано на 1315 меньше.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало на 26 больше (всего 6011).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 24 729 (+78 за сутки) и 88 635 (+199 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 381 человека (+2 за сутки). Из них 170 подключены к аппаратам ИВЛ (-10 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8353 человек, причём 24 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 123 467 человек. Вместе с тем число победивших новую инфекцию составляет уже 106 113 (+309) человек.

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