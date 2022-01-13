Канберра, , 11:07 — REGNUM 13 января был опубликован план безопасности для проведения Открытого чемпионата Австралии по теннису, согласно которому зрительские трибуны будут заполнены только наполовину. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Однако меры безопасности были обнародованы с запозданием, поэтому они будут применяться только к тем играм, билеты на которые еще не были проданы до уровня в 50%. Это означает, что если все билеты на какой-то сеанс уже распроданы, то заполняемость составит 100%.

Ожидается, что число болельщиков на некоторые игры резко сократиться, в то время как во время других сеансов трибуны будут переполнены.

Как пишут журналисты, меры утверждены правительством штата Виктория, на территории которой проходит чемпионат. Правительство заверило болельщиков, что все билеты, купленные по состоянию на 13 января, остаются действительными, и ни один из них не подлежит возврату или замене.

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