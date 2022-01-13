Токио, 13 января, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В западной части Японии произошли подземные толчки магнитудой 4,7. Об этом 13 января сообщает японское национальное метеорологическое управление.

Smchealth.org Землетрясение

Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался в районе японской префектуры Кагосима. Очаг подземных толчков находился на глубине 30 км.

При этом сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подземные толчки магнитудой 5,6 были зарегистрированы в Папуа — Новой Гвинее.