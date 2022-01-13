Москва, 13 января, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В 2022 году не стоит ждать заметного роста цен на сахар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Сахар

«Цены на сахар в 2021 году изменились незначительно, всего на 4%. Причем такой медленный рост цен в 2021 году происходил на фоне низкого валового сбора сахарной свеклы в 2020 году (около 34 млн тонн). По результатам 2021 года валовой сбор сахарной свеклы, основного сырья для производства сахара в России, составил более 50 млн тонн, что позволит не только обеспечить потребности внутреннего рынка, но и нарастить экспортные возможности. Поэтому на фоне стабилизации рынка ожидать заметного роста цен на сахар в 2022 году не стоит», — сказал Рамазанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что в декабре 2021 года гречневая крупа, куриные яйца, овощи, макароны, рыбные изделия и сахар подорожали наиболее заметно.