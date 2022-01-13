Барнаул, , 11:04 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 13 января 2022 года от коронавируса вакцинированы 1 175 034 человека из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 4214 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Вакцинация Yarregion.ru

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Из общего числа привитых 54 182 жителя региона получили первую прививку (на 917 меньше, чем сутками ранее).

Число полностью привитых граждан составляет 1 061 161 (+4454 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 59 691 ревакцинированных (+677 за сутки). Напомним, для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё порядка 600 тысяч человек.

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