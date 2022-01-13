София, 13 января, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Правительство Болгарии рассмотрит вопрос о кардинальных изменениях правил карантина в рамках пандемии коронавируса в стране. Об этом 13 января сообщило Болгарское телевидение.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, новый план представлен Советом по чрезвычайным ситуациям при кабинете министров Болгарии. Документ предусматривает ослабление условий введения дополнительных мер по борьбе с коронавирусом и гарантирует беспрепятственную работу ряда предприятий и учреждений по всей Болгарии.

«Так называемый «красный уровень опасности пандемии» будет объявляться не на основе общего числа заболевших, а с учетом лиц, находящихся в реанимационных отделениях больниц с диагнозом COVID-19, — заявила глава администрации премьер-министра Болгарии Лена Бориславова. — В дальнейшем эта схема позволит избежать введения полного или регионального локдауна».

Напомним, 12 января тысячи противников карантинных мер собрались в центре Софии с требованием отменить жесткие карантинные меры. Демонстранты пытались атаковать здание парламента Болгарии и вступили в противостояние с полицией. В результате с обеих сторон пострадали до 20 человек.