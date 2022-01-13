Мельбурн, Австралия, , 11:04 — REGNUM Жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в женском одиночном разряде состоялась в Мельбурне. Об этом 13 января сообщает пресс-служба турнира.

Теннис

Российские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу. Анастасия Павлюченкова сыграет с Анной Бондарь (Венгрия), Екатерина Александрова — с Бернардой Перой (США), Анастасия Потапова — с Камилой Джорджи (Италия), Вероника Кудерметова — с Клэр Лю (США), Вера Звонарёва — с Элисе Мертенс (Бельгия).

Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Варвара Грачёва сыграют с победительницами квалификации.

Отметим также, что первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти начнёт турнир матчем с победительницей квалификации, Арина Соболенко из Белоруссии сыграет с австралийкой Сторм Сэндерс.

Напомним, матчи основной сетки начнутся 17 января. Действующей победительницей турнира Australian Open является японка Наоми Осака.

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