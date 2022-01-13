Канберра, 13 января, 2022, 11:06 — ИА Регнум. 13 января премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил в ходе пресс-конференции, что его правительство рассмотрело вопрос о разрешении острого кризиса нехватки рабочей силы, что влияет на цепочки поставок продовольствия и товаров первой необходимости по всей стране. В этой связи кабинет министров страны принял решение о том, что отдельные жители смогут более не соблюдать карантин, даже если они признаны близкими контактами зараженных, передает телеканал Nine News.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

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Выступая после заседания Национального кабинета министров, Моррисон сказал, что был подготовлен список людей, которые могут вернуться к работе с отрицательным результатом экспресс-теста на антитела после того, как они контактировали с зараженными коронавирусом.

«Самым непосредственным образом это затронет всех работников транспорта, грузоперевозок и логистики», — отметил премьер-министр.

Моррисон добавил, что сотрудники служб экстренной помощи, правоохранители, работники пенитенциарных учреждений также будут освобождены от требования отправляться на самоизоляцию.