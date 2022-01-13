Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Глобальная система предотвращения распространения ядерного оружия и содействия разоружению начинает давать сбой. Хотя режим нераспространения действует уже более полувека, все больше стран приобретают ядерные материалы и технологии. Например, в мае 2021 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Иран накопил десять килограммов высокообогащенного урана и ограничил доступ к своим ядерным объектам.

А в октябре 2021 года Австралия, Великобритания и США объявили о новом стратегическом партнерстве (AUKUS), которое сделает Австралию первым в истории неядерным государством, получившим высокообогащенное топливо для атомных подводных лодок. Маловероятно, что Канберра направит этот уран на производство бомб, но это создает опасный прецедент, пишут Тоби Далтон и Ариэль Левит в статье, вышедшей 13 января в Foreign Affairs.

Эти два случая являются примерами все больших проблем, с которыми сталкивается система нераспространения. Исторически сложилось так, что основа, установленная Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1970 года, зависела для достижения успеха от ограничений на создание ядерного оружия и международного контроля за обогащением урана и переработкой плутония.

Но распространение этих чувствительных делящихся материалов и ядерных технологий существенно подрывает и тот, и другой фактор. Становится все труднее проводить различие между ядерными программами, предназначенными для мирных целей, и теми, которые нацелены на создание бомб. Инструментарий МАГАТЭ для обнаружения подозрительной деятельности, ее маркировки и дипломатического решения рискует утерять актуальность.

«Чтобы восстановить роль режима нераспространения как оплота глобальной стабильности, международным институтам и государствам, занимающимся нераспространением, нужны новые способы отслеживания и пресечения разработки ядерного оружия», — указали Далтон и Левит.

«Это требует новаторского подхода к мониторингу и ограничению опасной деятельности. Но учитывая, что все больше стран приобретают или производят высокообогащенный уран, одних материальных ограничений недостаточно», — заявили они.

По мнению аналитиков, наблюдателям потребуются новые инструменты для надежного отслеживания дополнительных индикаторов того, что где-то может осуществляться производство ядерного оружия, в частности, разработки и производства ядерных боеголовок для ракет или других средств доставки. Мониторинг такого рода деятельности, в частности, выходит за рамки традиционного внимания ядерных наблюдателей, но теперь он может предложить лучший и самый надежный способ узнать, пытаются ли государства заполучить ядерное оружие.

Учитывая глобальный рост ядерной активности, международное сообщество должно действовать безотлагательно, чтобы создать такую систему. Когда существующие державы уже не могут так же эффективно, как прежде, предотвращать обогащение урана и даже передачу высокообогащенных материалов другим странам, это побуждает государства, стремящиеся к ядерному статусу, еще активнее развивать свои программы.

Появление новых ядерных держав подталкивает к других на те же шаги. Особенно в эпоху все большей геополитической конкуренции международному сообществу требуется больше данных о распространении ядерного оружия, чтобы опасные распространение и гонку вооружений можно было бы предотвратить с помощью дипломатических шагов.

Заставить эту расширенную систему нераспространения работать будет непросто. Австралии, Соединенному Королевству и Соединенным Штатам сначала необходимо будет принять новые конкретные меры ядерного мониторинга, выходящие за рамки AUKUS. Затем им нужно будет заручиться поддержкой Китая, России и других стран, обладающих ядерным оружием, чтобы убедиться, что все они применяют одни и те же строгие методы и поддерживают международные усилия по их институционализации. И будет трудно заставить неядерные государства согласиться с новыми ожиданиями в отношении прозрачности, не говоря уже о том, чтобы уполномочить любой международный орган регулярно собирать больше информации о программах с возможными целями оружия.

Это не означает, что такое развитие событий невозможно. Государства могут счесть более приемлемым мониторинг, если он будет включен в подход МАГАТЭ на государственном уровне и будет использоваться для информирования агентства о повседневной работе, связанной с гарантиями, с дополнительными расследованиями только в каждом конкретном случае. Все эти меры могли бы в конечном счете быть закреплены Советом МАГАТЭ, ежегодной Конференцией по рассмотрению действия ДНЯО, Группой двадцати и резолюциями Совета Безопасности ООН.

Чтобы заручиться поддержкой неядерных государств, которые могут подвергнуться проверке на новом уровне, ведущие ядерные державы могут гарантировать, что они не будут настаивать на каких-либо новых международно-правовых документах или институтах; пересмотренный режим будет полностью осуществляться через существующие рамки. Они также должны будут ясно дать понять, что государства, не обладающие оружием, не будут подвергаться никаким новым ожиданиям до тех пор, пока они не увеличат обогащение урана. Для государств, решивших использовать обогащенный уран, ожидания большей снисходительности и прозрачности будут связаны с размахом и масштабами их деятельности по распространению.

Наконец, ведущие ядерные державы могли бы предоставить новые стимулы для соблюдения расширенных рамок, расширив экспортную политику и программы помощи государствам, стремящимся использовать ядерные технологии в мирных целях.

«Может показаться, что либерализация экспорта ядерных материалов идет вразрез с целями нераспространения, но она может послужить мощным стимулом для соблюдения режима нераспространения, а также усилить международную реакцию на климатический кризис», — подчеркнули авторы.

«Ядерная энергетика была определена как важный элемент перехода к возобновляемым источникам энергии, но она представляет собой серьезные финансовые и технологические препятствия для многих стран», — добавили они.

Прежде чем ядерный режим развалится еще больше, государства должны предпринять срочные усилия для активизации сделки по ДНЯО. Эта работа необходима как для прекращения и сдерживания будущего распространения, так и для возможного разоружения — другими словами, для мира, в котором ядерные технологии не способствуют геополитической нестабильности.